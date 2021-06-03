Kar yağışının ardından Erciyes beyaza büründü

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İki gündür süren yağışlar sonrasında Erciyes Dağı beyaza büründü.

Kayseri'de iki gündür etkili olan ve şehir merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar şeklinde oldu.

Haziran ayında yağan kar sonrasında 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı beyaza büründü.

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