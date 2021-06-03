Çolakbayrakdar, "İlçede geri dönüşüm seferberliği ilan ettik"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmeti verirken sadece bu günü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini vurgulayarak, “Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir Kocasinan bırakacağız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğunu belirterek, “İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklar da çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsinler diye kamelyalar yapıyoruz. Bunun yanında her mevsimin havasına göre çeşitli türlerde çiçeklerle doğayı güzelleştirmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları yaptığımız parkları, bahçeleri ve camileri pırıl pırıl yaparak sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Kocasinan’ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine ise ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikimi çalışmalarını sürdürüyoruz ve toplumda farkındalık oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı çevre için geri dönüşüm çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Kocasinan Belediyesi bünyesindeki KAYÇEV ile Türkiye genelinde geri dönüşümde ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçede adeta geri dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini vurguladı. Geri dönüşüme yoğunluk verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle ülke ekonomisine değer katıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip ve Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı filomuza kattık. Bu aracın özelliği, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının aynı anda ayrı ayrı olarak toplanabilmesine olanak sağlamasıdır. Özellikle kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle çevre duyarlılığını artırarak, gelecek nesillere daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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