İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 'LGS' klibi İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Okullarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak hazırladık”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hafta sonunda yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde hazırlanan klipte öğrencilere sınav ve sınav öncesinde dikkat etmeleri konular hakkında bilgiler verildi. Klipte öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Okullarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak hazırladık” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hafta sonunda yapılacak olan LGS öncesinde, sınavda yapılacaklarla ilgili bilgilerin yer aldığı klip hazırlandı. Klipte yer alan bir öğrenci, sınava girecek öğrencilerin sınav öncesinde ve sonrasında dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Klipte öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizde görülen salgın nedeniyle uzunca bir süredir yüz yüze eğitimimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak öğretmenlerinizle başta evleriniz olmak üzere sizin olduğunuz her yere konuk olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde liselere yerleştirme işlemi sınavlı yerleştirmek ve sınavsız adrese dayalı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Gireceğiniz bu sınava sizler, aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler birlikte çok emek verdik. Okullarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak sizin için hazırladık. Heyecanla sizleri bekliyoruz” dedi.

Çandıroğlu, “6 Haziran Pazar günü saat 09:30 ve 11:30’da başlayacak ve iki oturum halinde yapılacak liselere giriş sınavına katılacaksınız. Size olan güvenimizi her zaman ifade ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Ülkemiz sizlerle daha gelişmiş, daha mutlu bir ülke olacak. Buna yürekten inanıyorum. Sınav güzel bir başlangıç noktasıdır. Hepinize başarılar dilerim. Liselere giriş sınavının tüm öğrencilerimiz, aileleri, eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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