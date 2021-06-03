Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB’yi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB’yi ziyaret etti

İHA

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB’yi ziyaret etti

Kazakistan’dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için Kayseri’ye geldi. Heyette Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbeuly de yer aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kazak heyete Kayseri ve Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler vererek Kazakistan ve Türkiye’nin aynı ağacın dalları olduğunu söyledi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayserili yatırımcılarla görüşmek üzere ilimize gelen Kazak heyeti OSB Müdürlüğü’nde ağırladı. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly başkanlığındaki, heyette, Kazakistan’ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev, Kazak bürokratlar ve iş adamları yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindeki heyete OSB Müdürlüğü hizmet binasını gezdirdi ve Kayseri sanayisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyetin katılımıyla Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Kayseri OSB ile ilgili bir sunum yapan Başkan Tahir Nursaçan, sözlerine bir Kazak atasözünü dile getirerek başladı ve şunları söyledi: “Bir Kazak atasözünde ‘Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır’ der. Bu sözde olduğu gibi Kazakistan ve Türkiye aynı ağacın dalları, Kazaklar ve Türkler de aynı ağacın yapraklarıdır. Ata yurdundan konuklarımızı Kayseri’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Konuk Büyükelçi Abzal Saparbekuly’ye Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Tahir Nursaçan, bu işbirliğinin gelişmesi için Kayseri olarak da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Kayseri ve Kayseri OSB hakkında da bilgiler veren Başkan Nursaçan, OSB içindeki firmaların sektörel dağılımı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Güneş Enerji Santralleri, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, Kayseri OSB Teknik Koleji gibi yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Kazakistan’ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev ile Büyükelçi Abzal Saparbekuly de birer sunum yaparak Kazakistan’ın yatırımcılar için sağladıkları avantajları dile getirdiler. Kayseri’de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Tahir Nursaçan’a teşekkür eden Vali Yardımcısı Turdaliev, Almatı bölgesinin Kazakistan’ın 17 bölgesinden birisi olduğunu belirtti. Büyükelçi Saparbekuly de Kazakistan’ın yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüyen bir ülke olduğunu dile getirerek Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olduklarını söyledi. Konuk Büyükelçi Kazakistan devletinin yatırımcılara sağladığı destek ve teşviklerle ilgili de bilgiler verdi. Toplantıda Kayserili sanayicilerle karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyet Kayseri OSB’de yer alan fabrikalarda da ziyaret, inceleme ve temaslarda da bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, Necibe Nine'nin davetini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Necibe Nine'nin davetini geri ...
Büyükkılıç, "Hizmetlerin en kalitelisini sunmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Hizmetlerin en kalitelisini sunmaya ...
Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası
YEREL HABERLER Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3’er ...
Kayak sezonuna hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Kayak sezonuna hazırlıklar başladı
Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki bir heyet Kayseri OSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki bir ...
Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası Şekersporlu güreşçi Avrupa 3.'sü oldu
YEREL HABERLER Avrupa'ya Kayseri Şekerspor damgası Şekersporlu ...
Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 bin tonluk asfalt yatırımı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan İncesu'ya 10 bin tonluk asfalt ...
Husumetli olduğu 2 arkadaşını tüfekle ateş açarak yaralayan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Husumetli olduğu 2 arkadaşını tüfekle ateş açarak ...
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 'LGS' klibi İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Okullarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak hazırladık”
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 'LGS' klibi İl Milli ...
Kardeş Yeşilyurt Belediye Başkanı Melikgazi'de
YEREL HABERLER Kardeş Yeşilyurt Belediye Başkanı Melikgazi'de
Kayseri’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşme görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşme görüşmeleri ...
Çolakbayrakdar, "İlçede geri dönüşüm seferberliği ilan ettik"
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar, "İlçede geri dönüşüm seferberliği ...
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı Ziyaret Etti
YEREL HABERLER TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Rektör Prof. ...
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
Kar yağışının ardından Erciyes beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar yağışının ardından Erciyes beyaza büründü
AK Gençlik spor faaliyetlerinin ilk vuruşunu Başkan Çopuroğlu yaptı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “Gençlerimizle beraber hem halı sahada hem de vatandaşların arasında olacağız”
YEREL HABERLER AK Gençlik spor faaliyetlerinin ilk vuruşunu Başkan ...
Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde
YEREL HABERLER Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde
Yalçın Koşukavak 7 Haziran’da geliyor
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak 7 Haziran’da geliyor
Aslıhan Koçoğlu Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji’nde
YEREL HABERLER Aslıhan Koçoğlu Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik ...
Kayseri’de LGS sınav günleri nüfus müdürlükleri ve kırtasiyeler açık olacak Muhtarlık seçiminde oy kullanacak vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak
YEREL HABERLER Kayseri’de LGS sınav günleri nüfus müdürlükleri ve ...
Bünyan’da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Bünyan’da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı
Kayserili sanayicilerin ‘İhracat Temsilcileri’ için görüşmeleri başladı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “Aşı sırası gelmeyen fakat ihracat yapacak sanayicilerimizin aşı önceliği için Bakanlığımızla görüşmelere başladık”
YEREL HABERLER Kayserili sanayicilerin ‘İhracat Temsilcileri’ için ...