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Milli Eğitim Müdürü özel öğrencilerle birlikte at bindi Özel öğrenciler için ‘Bin-Kay-Seri’ projesi

İHA

Milli Eğitim Müdürü özel öğrencilerle birlikte at bindi Özel öğrenciler için ‘Bin-Kay-Seri’ projesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen özel eğitim meslek okullarında eğitim gören çocukların sosyal aktivitelerini arttırmak ve toplumla ilişkilerini güçlendirmek amacı ile ‘BinKaySeri’ projesi başladı. Proje kapsamında özel öğrencilere at biniciliği öğretilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da öğrencilerle birlikte at bindi.
Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Hulus Kadınlar Derneği yönetimi, İstiklal Özel Eğitim Kurumu yönetimi ve öğrencileri katıldı.
Eğitimin sadece milli eğitim müdürlüklerinin işi olmadığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Bugün eğitimin aslında bütün paydaşlarının bir arada olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bir yanda sivil toplum örgütleri, kurumlar arası diyaloglarımız Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz var. Eğitim sadece milli eğitime yüklenecek, beklenecek bir iş değil. Eğitim toplumun bütün katmanlarının, süreçlerinin ve kurumlarının içerisinde bulunarak, hep birlikte yapabileceğimiz bir etkinlik ve dizilim süreci diyebiliriz. Bu arada özel eğitim öğrenimi gören öğrencilerimize yapılacak bir etkinlikte, hepimizin bir araya gelip bu etkinliği yapması, bu işin nasıl olması gerektiği noktasında bize çok ciddi bir örnek teşkil ediyor. Bu arada ben başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere, derneğimize, bütün sivil toplum örgütlerimize, kurumlarımıza bu etkinliğin bir örnek olması kaydı ile hepsine teşekkür ediyorum. İkinci bir hususta şu, bu öğrencilerimiz özel eğitime gereksinim duyan, eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için özel çaba sarf edilmesi gereken öğrencilerimiz. Bu da hayatın alanlarını başkalarının kaçırması ve yapmaması anlamına gelmiyor. Burada herhangi bir öğrencimiz gibi, herhangi bir birey gibi spor etkinliklerine katılabileceğini göstermesi açısından önemli bir süreç. Ata binmek benim için de çok özel bir durum. Ayrıca bu çocuklarımızın rehabilitesi noktasında da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, “Gerçekten bugün güzel ve heyecanlı bir çalışmanın, bakanlığımızın projesini Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak yürütmenin, aynı zamanda milli eğitim müdürlüğümüzden, özel eğitim kurumumuzdan aldığımız destekle birlikte engel tanımayan bu gençlerimize bu projeyi sunmanın ve faaliyetinin üçüncü ayağı olarak çalışmayı taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler her zaman başta Gençlik Spor Bakanlığı ve Müdürlükleri olarak, dernek ve kulüplerimizle özel projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bu süreci işler halde tuttuk. Bundan sonrasında da sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere spor kulüplerimiz ve Hulus Hanımlar Derneği başta çalışmaları olmak üzere çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. Bu güzel yansımaları ve çalışmaları gördükçe, gençlerimize engelleri kendi imkanları ile aşarak spor ve eğitimle birlikte yürütmenin güzelliğini gördükçe bizler daha çok motive oluyoruz. Bundan sonrasında eğitimde, sporda ve diğer çalışmalarda hep birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımızı yöneteceğiz ve destekleyeceğiz. Burada tekrardan bulunmaktan memnunuz. İnşallah bu güzel çalışmaları tekrar fazlasıyla destekleyerek daha farklı projeler içerisinde oluruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından özel öğrencilerden protokol üyelerine hediyeler verildikten sonra atlara binildi.

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