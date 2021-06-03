Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mert Efe Kılıçer’i ödüllendirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayserili Şampiyon Cimnastik sporcusu Mert Efe Kılıçer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ederek ödüllendirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 31’ncisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası’nda gençler kategorisinde şampiyon olan sporcu Mert Efe Kılıçer’in başarısına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç sporcuyu külliyede kabul etti.

Bir süre genç sporcu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mert Efe Kılıçer’i kol saati ile ödüllendirdi.

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