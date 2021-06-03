Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş organizasyonu düzenlenecek

Talas Belediyesi, Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri adı altında haftanın 6 günü yürüyüş organizasyonu düzenleyecek.

İlki 5 Haziran Cumartesi günü sabah 07.00’de başlayacak olan organizasyonda katılımcılar, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkurunda gruplar halinde yürüyüş yapmanın keyfine varacak.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan yürüyüşler hafta içi saat 17.30’da başlayacak. Cumartesi günü ise hem 07.00’de hem de 17.30’da olmak üzere iki seans halinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

Önceden kayıt gerektirmeksizin parkurun başında buluşacak katılımcılar buradan harekete geçerek Ali Dağı’nın etrafında tur atmanın keyfine varacak.

Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri hakkında bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde (10.00/16.00) 0352 437 10 26 numaralı telefonu arayabilirler.

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