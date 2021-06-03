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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş organizasyonu düzenlenecek

İHA

Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş organizasyonu düzenlenecek

Talas Belediyesi, Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri adı altında haftanın 6 günü yürüyüş organizasyonu düzenleyecek.
İlki 5 Haziran Cumartesi günü sabah 07.00’de başlayacak olan organizasyonda katılımcılar, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkurunda gruplar halinde yürüyüş yapmanın keyfine varacak.
Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan yürüyüşler hafta içi saat 17.30’da başlayacak. Cumartesi günü ise hem 07.00’de hem de 17.30’da olmak üzere iki seans halinde yürüyüş gerçekleştirilecek.
Önceden kayıt gerektirmeksizin parkurun başında buluşacak katılımcılar buradan harekete geçerek Ali Dağı’nın etrafında tur atmanın keyfine varacak.
Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri hakkında bilgi almak isteyenler, mesai saatleri içerisinde (10.00/16.00) 0352 437 10 26 numaralı telefonu arayabilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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