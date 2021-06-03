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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeş telefonunu gasba 6 yıl hapis

DHA

Kardeş telefonunu gasba 6 yıl hapis


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kardeşi M.A.'nın (20) 900 liralık cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan Sadık A. (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. 
Olay, 5 Mart'ta, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Sadık A., birlikte yaşadığı kardeşi M.A.'nın 900 lira değerindeki cep telefonunu bıçak çekerek, gasbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sadık A., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadık A. hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı. 
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Sadık A. ile şikayetçi kardeşi M.A., hazır bulundu. M.A., zararının giderildiğini, ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti.
Sadık A. ise bıçak çekmediğini öne sürerek, "Madde bağımlısıyım. Paraya ihtiyacım vardı, o yüzden yaptım. Bıçak çekerek telefon almadım" dedi.
Mahkeme heyeti, Sadık A.'yı 'yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kardeşinin zararını gidermesi dolayısıyla sanığın cezası, 6 yıla düşürüldü ve Yargıtay süreci de dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-03 15:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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