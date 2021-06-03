Kayserispor U19 çıkışa geçti

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Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligde oynadığı son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

U19 Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. SarıKırmızılılar ligde oynadığı son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek çıkışa geçti. Ligde kalan maçlarını kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek isteyen SarıKırmızılı takımda gözler MKE Ankaragücü maçında. Pazar günü Ankara’da oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde tesislerde sürdüren Hes Kablo Kayserispor U19 takımında moraller yerinde. MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Cumartesi günü tamamlayacak olan SarıKırmızılılar ardından karayolu ile Ankara’ya giderek kampa girecek. 6 Haziran Pazar günü Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor müsabakası saat 13.00’de başlayacak.

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