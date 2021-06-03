Uğur Demirok ile 2 yıl daha

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Hes Kablo Kayserispor tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile yola devam edecek.

20212022 sezonunda yoluna Süper Ligde devam edecek olan Hes Kablo Kayserispor sözleşmesi biten Uğur Demirok’un sözleşmesinde opsiyon hakkını kullanıldı. 2 sezon daha SarıKırmızılı formayı giyecek olan tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok, tatilde boş durmuyor. Geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan kadroya dahil edilen ve 16 maça çıkan Demirok 1 gol kaydetti.

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