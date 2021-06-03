Sosyal mesafeli yağmur duası

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kabaklı Mahallesinde Kaymakam Murat Duru'nun da katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kabaklı Mahallesi'nde Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve mahalle halkının da katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi. Kaymakam Duru, "Bu yıl bahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Kabaklı mahallesinde muhtarlığımız ve Müftülüğümüzün organize ettiği yağmur duasına iştirak ettik. Öğle namazını müteakip İlçe Müftümüzün yaptırdığı duada üç altın kuralımız olan maske, mesafe ve temizlik konusuna uyduk.

Mevlam dualarımızı devletimizin ve ülkemizin bolluk ve bereketine vesile kılsın" dedi.

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