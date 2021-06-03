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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor’un Olağan Genel Kurul tarihi değişti

İHA

Kayserispor’un Olağan Genel Kurul tarihi değişti

Hes Kablo Kayserispor’da yapılacak olan Olağan Genel Kurulu 19 Haziran olarak değiştirildi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da 6 Haziran’da yapılması beklenen Olağan Genel Kurul 19 Haziran’da yapılacak. 19 Haziran’da çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise Olağan Genel Kurul 26 Haziran’da çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “19.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği 06 Haziran 2021, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek seçimli olağan genel kurul toplantımız; T.C. İçişleri Bakanlığı, iller idaresi Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgesi, İl Hıfzıssıhha kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021 / 34 sayılı kararı gereğince Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması olması neticesinde yukarıda bahsedilen tarihlerde gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca seçimli Olağan Genel Kurul toplantımız aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 19 Haziran 2021 tarihinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda saat 11:00’da gerçekleştirilecektir. Çoğunluğun toplanamaması halinde seçimli olağan genel kurulumuz çoğunluk aranmaksızın 26 Haziran 2021 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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