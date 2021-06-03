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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, Kayseri Türkileri Yarışması Ödül Törenine Katıldı

İHA

Büyükkılıç, Kayseri Türkileri Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için 816 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Kayseri Türküleri Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Kayseri Türküleri Yarışması Ödül Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, sanatçı Namık Kemal Bilgin, yarışmacı çocuklar ile aileleri katıldı.
Törende dereceye giren Özgür Akar, Hatice Kübra Herdem, Berivan Kaya, Hatice Berra Arslantaş, Armağansu Ateş ve İpek Boyarbay enstrümanlarıyla birlikte Kayseri türkülerini seslendirerek, mini konser verdiler.
Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, mazerete sığınmadan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri tarafından değişik etkinlikler yaparak, toplumda gönüllerde yer etmeye ve etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya gayret ettiklerini belirterek, “Tüm birimlerimi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Tabi jürimizin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz, aslında jüride ben de olmalıydım diye gönlümden geçmiyor değil” dedi.
“KAYSERİ BİR CAZİBE MERKEZİ”
Kayseri’nin ticareti, endüstrisi, sağlığı, gastronomisi, turizmi, tarihi ve doğa güzellikleriyle bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Bizler de bu özelliklerini ön plana çıkartma yolunda gayret gösteriyoruz. 1.5 milyon nüfusa yaklaşan Kayseri’de yaşıyoruz. Şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimiz var, ensar, muhacir kültürüyle onlara da elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. İşin popülist, politika mantığı yaklaşımından öte, samimi olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle herkesin elinden tutmaya gayret ediyoruz” dedi.
“SİZLERE LAYIK OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gizli cennet olarak tabir edilen Kapuzbaşı takım şelalemiz, doğa harikası olan Allah vergisi Sultan Sazlığı’mız, Gesi Bağları’mız, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadi’miz, Anadolu’da ticaretin ilk başladığı yer olan binlerce yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü ve şehrimizin incisi Erciyes’imiz gibi daha sayamayacağımız birçok değerler, bizim en önemli tanınmış güzelliklerimizden Kapadokya bölgesinde yer almamız da ayrı bir güzelliktir. Bizler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sadece alt üst yapı gibi rutin herkesin beklentisi olan belediyeciliğin yanı sıra gönül belediyeciliği anlayışıyla birbirinden önemli çalışmalara çalışkan, gayretli samimi, yiğit evlatlarıyla imza atmaya çalışıyoruz ve sizlere layık olmaya gayret ediyoruz. Biz yerel yöneticiler KAYMEK’imiz ile kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde gençlerimizin donanımlı hale gelmesini sağlama gayretindeyiz. Kütüphanelerimizle, sportif çalışmalarımızla, bilim merkezimizle gençlerimizin hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”
Ayrıca bilim, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin çıtasını yükselterek sürekli hale getirilen yarışmalar ve sergiler ile hem değerlere sahip çıktıklarını hem de çocukların ve gençlerin gelişimine katkıda bulunduklarını vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri’de Kültür Bakanlığı’na bağlı tiyatro müdürlüğünün kurulmasını sağlayarak önemli bir başka etkinliğe imza attıklarını anımsattı.
“TÜRK TÜRKÜ SÖYLER. TÜRKÜYÜ EN GÜZEL TÜRK SÖYLER”
Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ‘Türk Türkü söyler. Türküyü en güzel Türk söyler’ ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:
“Son zamanlarda düzenlediğimiz Eşsiz Deha Mimarsinan ve Erciyes’in eteğinde yaşanan Kerem ile Aslı hikâyesini anlatan sergiler, Yunus Emre Kompozisyon Yarışması ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy anısına Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor Yarışması sadece bu yaptığımız çalışmalara bir kaç örnektir. Bu güzelliklerimizin yanı sıra bir de türkülerimiz var, bağrı yanık türkülerimiz, Anadolu evlatlarımızın, Kayseri’mizin yiğit evlatlarının terennüm ettiği, bu tarihi güzelliklerimizi bağrında barındıran türkülerimiz. Ben hep söylüyorum, Türk Türkü söyler. Türküyü en güzel Türk söyler. Zaten memleketimiz de o bakımdan çok zengin. Yazan, seslendiren kıymetli sanatçılarımızın dilinden dökülen nameler ile tüm dünyanın tanıdığı ve tanıyacağı türkülerimiz var. İşte bu kapsamda ezgisi ve bestesi ile doğrudan Kayseri’yi işaret eden türkülerimize sahip çıkarak daha bilinir hale getirmek, milli kültürü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 816 yaşındaki yavrularımızın katıldığı ‘Kayseri Türküleri Yarışması: Türkünü Söyle Kayseri’ isimli yarışma düzenledik. Yavrularımız da Kayseri yöresine ait ‘Gesi Bağları, Germir Bağları, Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır, Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor’ gibi birbirinden anlamlı türkülerimizi seslendirdiler.”
“DONANIMLI OLUN, SIRADAN OLMAYIN”
Çocuklara ve gençlere de seslenen ve donanımlı olmalarını, sıradan olmamaları gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Biz sizlerin istikbali için çalışırken, sizler de geleneğinize, kültürünüze, ailenize, anne ve babanıza sahip çıkın, arkadaşlarınızı iyi seçin, eğitiminizden asla taviz vermeyin. Donanımlı olun, sıradan olmayın, daima bir yarış içerisinde olduğunuzu unutmayın. Kalbinizi hep temiz tutun, kalbinizde türkülerimizde de yer alan birlik, beraberlik, barış, sevgi, saygı ve dayanışma duyguları olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve bizlerin en büyük gücüsünüz. Eğitim çok önemli, sizler ne kadar donanımlı olursanız, sizler geleceğe yönelik altyapıyı oluşturacak çalışmalarda yer alarak destek olursanız, biz kazanırız, aileniz kazanır, milletimiz kazanır ve dünya insanlığı kazanır. En önemlisi şehrimiz kazanır. Sıradan olmama anlayışı kulaklarınızda inlesin ve çınlasın, hiç eksik etmeyin ve bu yarışta da hep öncü olun, yer alın” şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin, ülkemize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Yarışmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tüm yavrularımıza teşekkür ediyor, her birinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Dereceye girsin, girmesin medeni cesaret göstererek bu yarışmada herkesin gönlümde birinci olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Selam ve sevgilerimle, daha nice güzel ve anlamlı etkinliklerde yüz yüze buluşma ümit ve temennisiyle.”
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ile Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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