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Eş katili koca olay günü kılık değiştirmiş Kayseri'de kızının gözü önünde eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

İHA

Eş katili koca olay günü kılık değiştirmiş Kayseri'de kızının gözü önünde eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri’de kızının gözü önünde eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda olayı anlatan sanığın kızı R.E., "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti" dedi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Ş.E., müştekilerin gösterdiği tepki sonrası başka bir mahkemeye alınarak, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca müştekiler, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Mahkeme salonunda kendini savunan Ş.E., “Nuran’la 20 yıllık bir evliliğimiz vardı. Olaya yakın zamanda benim ev hapsim vardı. Sonra Nuran’ın evine gittim. Zaten evime gider gelirdim. Zili çaldım. Kapıyı açan olmadı. Ben o gün sabaha kadar kapının önünde bekledim. Nuran sabah işe gittiğinde konuşayım. ‘Nuran sen ne yapmaya çalışıyorsun’ diye sorayım sormak istedim. Bana ‘Efe ben buralardan gideceğim. Defol başımdan’ dedi. Ben ders vermek için bacağına ateş etmek istedim. Ben kızımın kafasına silah dayayacak bir adam değilim. Ben kızımın gözü önünde karımı öldürecek biri değilim” dedi.

"Babam kafama silah doğrulttu"
Ş.E.’nin kızı R.E. ise, "Babam o gün yangın merdiveninden çıktı. Kılık değiştirmişti. Ben babamı görünce çığlık atmaya başladım. Bana 'bağırma yoksa seni öldürürüm' diyerek kafama silah doğrulttu. Daha sonra anneme ateş etti. Ben olayın birebir şahidiyim. Babam annemi çok fazla tehdit ediyordu. Annem babamı kesinlikle aldatmadı. Ben şikayetçiyim” dedi. Sanık Ş.E’nin en küçük kızı Y.E. de, "Ben olaydan sonra geldim. Annem kanlar içerisindeydi. Babamın ömür boyu hapiste kalmasını istiyorum. Ben çok şikayetçiyim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay
Geçtiğimiz 4 Mart'ta Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü Efe (40) boşandığı eşi Nuran K.’nın evine geldi. Burada Nuran K. ile tartışan Efe, yanındaki silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuran K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ş.E. de kayıplara karıştı. Geniş çapta araştırma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ş.E.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklandığını tespit etti. Polis özel harekat destekli operasyona, çok sayıda poliste katıldı. Çelik yelek giyen polis ekipleri mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, tedbiren sağlık ekipleri de geldi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Ş.E.'yi kıskıvrak yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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