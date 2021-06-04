'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de polisin `dur´ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Uçhisar kavşağında meydana geldi. D.Ç. yönetimindeki 50 DC 757 plakalı otomobil, polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. D.Ç., yaşanan kovalamaca sonucu kendini durdurmaya çalışan 2 polis memurunun içinde bulunduğu 50 A 5934 plakalı polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru ile sürücü D.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralı polis memurlarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, akollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü D.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2021-06-04 00:29:38



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