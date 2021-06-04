“Kim ülkemiz için üretiyorsa Allah ondan razı olsun"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a sanayicilerin ülke ekonomisine katkıları nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Özdoğan, ziyarette Kayseri OSB’nin çalışmalarından takdirle bahsederken Başkan Nursaçan da üretimin önemine vurgu yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaretinde OSB’nin Kayseri’nin dinamiklerinden olduğunu ve Kayseri OSB’nin istihdam ve üretime çok önemli katkı sunduğunu söyledi. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 15 Kayseri firmasının yer almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, Başkan Tahir Nursaçan’ın şahsında tüm firmalarımızı kutladı. Kayseri OSB Yönetiminin çalışmalarından da takdirle bahseden Başkan Bilal Özdoğan, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

“SANAYİCİMİZ PANDEMİYE RAĞMEN TARİH YAZIYOR”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Başkan Bilal Özdoğan’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Sanayicilerin pandemi döneminde gösterdikleri gayrete vurgu yapan Başkan Nursaçan, “Sanayicilerimiz pandeminin zorluklarına rağmen tarih yazıyorlar. Büyüme, ihracat ve istihdama katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi kutluyorum. Bizler de onlara 24 saat kesintisiz hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Üretmenin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, “Kim Türkiye için bir şey üretiyorsa Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

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