Develi’de ödüllü LGS deneme sınavında dereceye girenlere ödülleri verildi

Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiftay İnşaat Taahüt ve Ticaret A.Ş’nin katkılarıyla Develi genelinde düzenlenen ödüllü LGS deneme sınavında dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Çiftay Mali İdari ve Halkla İlişkiler Şefi İbrahim Arslan, okul müdürleri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı törende her iki sınavda da ayrı ayrı olmak üzere birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye çeyrek altın, dördüncüye bluetooth saat ve beşinciye bluetooth kulaklık hediyeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi. İlçe protokolü yaptıkları konuşmalarda öğrencileri tebrik ederek 6 Haziran’da yapılacak sınavda başarı dileklerinde bulundular.

24 Haziran’da yapılan sınavda kırsal mahallelerde dereceye girenler ise şu şekilde:

Ayvazhacı Ortaokulundan Hatice Tanyeri 1.

Ayvazhacı Ortaokulundan Nisa Nur Sümer 2.

Sindelhöyük Fatih Ortaokulundan Ömer Yazıcı 3.

31 Haziran’da yapılan sınavda kırsal mahallelerde dereceye girenler:

İncesu Ortaokulundan Meryem Zurnacı 1.

Ayvazhacı Ortaokulundan Şerife Gül 2.

Ayvazhacı Ortaokulundan Özlem Sena Navruz 3.

24 Haziran’da yapılan sınavda merkez mahallelerde dereceye girenler:

Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulundan Hatice Yıldız 1.

Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulundan Taliha Demirezen 2.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Beray Kaya 3.

31 Haziran’da yapılan sınavda merkez mahallelerde dereceye girenler:

Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulundan Hilal Öztürk 1.

Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulundan Ayşe Sultan Elçin 2.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Ela Demirezen 3.

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