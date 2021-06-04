Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 6 gözaltı Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 kişi, operasyonda yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 2'sinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, şahıslardan 2'sinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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