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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta gezici kütüphane eşliğinde okuma şenliği

İHA

Talas'ta gezici kütüphane eşliğinde okuma şenliği

Talas Belediye tarafından kırsal mahallelerde “Okuma Şenliği” başlatıldı. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği gezici kütüphane de kitapseverlerle buluşmaya başladı.
Her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran kütüphanenin ilk adresi Kuruköprü Mahallesi oldu. Kuruköprü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından merakla karşılanan kütüphane, mahalle sakinlerinden de yoğun ilgi gördü.
Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli birçok farklı organizasyonun yapıldığı uygulamada çocuklara yönelik akıl zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştiriliyor.
Salı, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü farklı bir mahallede olacak gezici kütüphanede her yaş grubuna hitap eden çok çeşitli kitaplar bulunuyor. Büyük küçük herkesin dilediği kitabı ücretsiz olarak ödünç alabildiği gezici kütüphane, 10.00 ve 16.00 saatleri arasında okurların ziyaretine açık olacak.
MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN KÜTÜPHANEYE ÖVGÜ
Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, Başkan Yalçın’ın eğitimci yönüne dikkat çekerek eğitime her zaman destek verdiğini ifade etti. Çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini söyleyen Muhtar Yardım, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
Gezici kütüphaneyi ziyarete gelen vatandaşlar da oldukça memnun olduklarını söyledi. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten bir vatandaş, kütüphanenin ilçeye geleceğini duyduğunda çok sevindiğini ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Duyduğu memnuniyeti dile getiren bir diğer vatandaş da “Böyle bir kütüphane ile gurur duydum, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
“GEZİCİ KÜTÜPHANEYİ DUYUNCA ÇOK HEYECANLANDIK”
Öğrencilerle birlikte kütüphaneye gelen Kuruköprü İlkokulu öğretmenleri de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. “Okumaya verdiği değerden dolayı memnun olduk” diyen İlkokul Müdür Yardımcısı Mehmet Şahankaya, “Böyle bir ekinliğe vesile oldukları için belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Okumaya verdikleri değerden dolayı gerçekten çok memnun olduk. Çocuklarımız için de çok güzel bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ederiz kendilerine.” dedi.
Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren bir diğer eğitimci Fatih Karakülah, pandemi sürecinde çocukların çok sıkıldığını ve düzenlenen Gezici Kütüphane programının çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti. Gezici Kütüphane’nin mahalleye geleceğini öğrendiklerinde heyecanlandıklarını ifade eden Öğretmen Karakülah, “Böyle bir çalışma yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız zaten kitap okumayı çok seviyor, bu çalışma da çok güzel oldu. Kitapları da çok sevdiler.” diye konuştu.
“OKUMAYA VERİLEN DEĞERİ GÖRMÜŞ OLDUK”
Kütüphane hakkında görüşlerini ifade eden bir diğer öğretmen Barış Özer, şunları söyledi: “Böyle bir etkinlikten dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız gerçekten pandemi döneminde sıkılmışlardı, ayrıca okumaya verilen değeri de görmüş olduk, çok teşekkür ediyoruz.”
Çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını ifade eden ilkokul öğretmenlerinden Sevilay Aybala Yılmaz da Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımız hem sosyalleşmiş oluyorlar, hem çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Bize değer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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