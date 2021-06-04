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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'nin görev süresi uzatıldı

İHA

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'nin görev süresi uzatıldı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin görev süresi 2.5 yıl uzatıldı.
Kayseri'de 2017 yılında göreve başlayan ve özellikle pandemi döneminde gecegündüz sağlık çalışanları ile mücadele eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin görev süresi Sağlık Bakanlığı tarafından 2.5 yıl daha uzatıldı.
DOÇ. DR. ALİ RAMAZAN BENLİ KİMDİR?
Aslen Yahyalı'lı olan Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ 1976 yılında Develi'de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Yahyalı'da, lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 yılında bitirdi.
Askerliğini Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda Tabip Asteğmen olarak tamamladı.
2001 yılında Kayseri Yahyalı Yerköy Sağlık Ocağı Tabipliği ve Sorumlu Hekimi olarak göreve başladı. Yine 2003 yılı içinde Kayseri Sancaktepe Semt Polikliniği Sorumlu TabibiKurucusu olarak görev aldı. 20032005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 20052008 yıllarında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği İhtisası yaptıktan sonra, 20092010 yılları arasında İstanbul Örnektepe AÇSAP Aile Hekimliği Uzmanı olarak çalıştı. 20102013 yılları arasında İstanbul Fatih 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi kurucusu ve sorumlu hekimi olarak görev yaptı.
2013 yılında Kayseri Develi Toplum Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra aynı yıl Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görevine başladı. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevi boyunca Acil Servis Sorumluluğu, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Kuruculuğu, Sağlık Kurulu Başkanlığı, Etik Kurul Üyeliği, Palyatif Bakım Merkezi Kuruculuğu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kuruculuğu, Evde Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörlüğü gibi birçok alanda aktif görev yapmıştır. Akademik anlamda Aile Hekimliği, Palyatif Bakım ve Kupa Tedavi üzerine çalışmalarda bulunmuştur.
24 Kasım 2017 tarihinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ'nin ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.
İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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