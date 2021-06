Büyükkılıç, "Yahyalı'ya yatırımlarımız devam edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, Yahyalı Kapalı Pazar Yeri Açılışı ve Araç Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, Yahyalı’ya çok sayıda yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirterek, “Sizi sırtımızda taşısak az” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de Yahyalı’da projeler ile başlayan hizmet kervanının Başkan Memduh Büyükkılıç ile hızla devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Cuma namazını Yahyalı Ulu Camii’nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaş ile sohbet etti.

Daha sonra Yahyalı Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Kapalı Pazar Yeri Açılışı ve Araç Tanıtım Töreni’ne katıldı. Törene, Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle az önce cenazesini kıldığımız iki kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu arada şehitlerimize ayrıca rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı uzun, hayırlı ömürler diliyorum. Çünkü bu ülke her karış toprağında şehit kanı olan bir ülkedir. Manevi iklimin estiği hepimizin huzur bulduğu, geldiğimizde de adeta ‘Yahyalı’dan hiç gitmesem dediği’ noktadayız” dedi.

Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Haseki bakanım gerçekten Yahyalı’ya olan sevgisi, muhabbeti ile Yahyalı’mızla ilgili yatırımlar gündeme geldiğinde adeta kesenin ağzını açıyor. Bizleri de teşvik ediyor. İşi gücü rast gelsin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz, dayanışmamız bizim bereketimiz. Ay yıldızlı Türk Bayrağı’mıza vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma, inancımıza ve kültürümüze elbette ki layık olma yolunda hep birlikte irade gösteriyoruz. Burası Rahmetullahi Hacı Hasan Efendimizin elbette ki himmetiyle adeta manevi iklimin yoğun olduğu bölge. Öyleyse Hacı Hasan Efendimizi rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Tabi, biz 16 ilçe belediye başkanı dayanışma içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak, bakanlarımızla, milletvekillerimizle en önemlisi ülkemizin ve insanlığın gururu Sayın Cumhurbaşkanımızla el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu birlikteliğinde bereketini yaşadığımızı da her defasında görüyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’İN YAHYALI’YA YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Başkan Büyükkılıç, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz tarafından Yahyalı’ya büyük yatırımlar yaptığını belirterek, “İlçemizde köylerimizi de, yaylarımızı da, kırsal bölgemizi de, tarımla ilgili boyutu da, hayvancılıkla ilgili boyutunu da, eğitim boyutunu da, sağlık boyutuna da, altyapı ile ilgili KASKİ’mizin yaptığı çalışmaları da, elektrik şirketimizin yaptığı çalışmaları da, tabii ki doğalgazımızı da asla ihmal etmiyor, burası ile buluşturmaya özen gösteriyoruz. Tabi etap etap bu çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“İCRA MAKAMI AZ KONUŞUR, ÇOK İŞ YAPAR”

Başkan Büyükkılıç, sağlığın her alanında yer alan bir doktor olarak sağlıkta gelinen son noktayı da şöyle anlattı:

“Sayın bakanım sağlık denilince akla ne gelir, devlet hastanesi gelir. Ellerinize sağlık, bir doktor olarak geçen gezdim, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, adeta bir Şehir Hastanesi niteliğinde bir hastane hayata geçirilmiş durumda, yakında da hizmete açılacak. Sayın Haseki bakanımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlığın her alanında bulundum, eşim doktor, oğlum doktor, kısaca sağlık sektörünün içerisindeyiz. Gerçekten Kayseri Şehir Hastanesi, Yahyalı Devlet Hastanesi, Develi Hastanesi, Tomarza Hastanesi ve Bünyan Hastanesi gurur kaynağımız olmuş, diğer ilçelerimize de aynı şekilde benzer çalışmalar devam ediyor. Birileri zaman zaman eleştiriyor olabilir, onlar zaten laf etmekten başka ne icraatları var ki, yegane sermayeleri eleştirmek, aleyhte konuşmak. Bizler icra makamındayız, icra makamı az konuşur, çok iş yapar. Bu mevkide ve bu anlayıştayız.”

“SİZİ SIRTIMIZDA TAŞISAK AZ”

Konuşmasında Yahyalılar’a seslenen Büyükkılıç, ‘Sizi sırtımızda taşısak az’ diyen Büyükkılıç, “Elbette yapılan çalışmalarda eksiklerimiz olabilir, daha fazla beklentiniz olabilir, bunların hep farkındayız, gerek belediye hizmetleri, gerekse diğer alanlarda etap etap bunları da yapmaya çalışıyoruz. Yapılanlara teşekkür edeceğiz, daha fazlasını isteyeceğiz, bu sizin en doğal hakkınız, çünkü siz yıllardır bizlere sahip çıktınız, bizlerin anlayışına, felsefesine sahip çıktınız, her zaman bizi bağrınıza bastınız, evlatlarımız dediniz, anlayışınız anlayışımız oldu. Sizi sırtımızda taşısak az, o açıdan elhamdülillah her kurum ve birimimizde sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖZHASEKİ’YE: “YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME”

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediyesi’nin yapmış olduğu Kapalı Pazar Yeri’nin hizmete açılacağını, disiplinize edilmiş, tertemiz, pırıl pırıl bir pazaryerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, “Buradaki meslek yüksek okulumuzu da yakinen takip ediyoruz, onunla ilgili çalışmalarda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yahyalı Belediye Başkanımızla, kaymakamımızla, ilçe başkanımızla bunlar yapılırken, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki hem tecrübesi ile hem Ankara’daki imkan ve destekleriyle bizlere önder ve rehber oluyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim, yiğidi öldür, hakkını yeme diyorlar ya Cenabı Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

ÖZHASEKİ: “MEMDUH BAŞKANLA HİZMET KERVANI SÜRÜYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Memduh Başkanım da söyledi, size ne yapsak az, gücümüz neye yeterse, elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi. Özhaseki, Yahyalı’da projeler ile başlayan hizmet kervanının Başkan Memduh Büyükkılıç’la hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Geçen sene geldiğimiz zaman ‘Memduh Abi burada asfaltlar varmış’ dedim, Allah razı olsun kırmadı 3 gün sonra geldi ‘bismillah’ dedi, asfaltları yaptı. Büyükşehir Belediyesi’ne gelmeden önce dedim ki Büyükşehir Belediyemizin kesesinden ne çıkmış, ne harcamışız dedim. Su ve kanal işi nankör bir iştir, bugün yapılır, herkese eziyeti olur, toz toprak olur, kimse anlamaz, yarın bir gün kapanınca da görünmez zaten. Su, kanal, arıtma gibi işlere 83 milyon lira harcamışlar. Yine sordum üst yapı itibariyle ilçe, çevresindeki beldelere, köylere ‘132 milyon lira’ dediler. Arkadaşlar 212 milyon TL para harcanmış, demek ki birlikte rahmet var, birlikte bereket var, Allah ayırmasın.”

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de elmanın, kirazın, çileğin, madenin, enerjinin, şelalelerin ve ormanın diyarı turizm ilçesinde görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Öztürk, Kapalı Pazar Yeri’nin belediyeye bütçesinin 3 milyon TL, yeni araçların da 2 milyon 530 bin TL olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dualarla kapalı pazar yeri açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol, pazar yeri gezerek, esnafa hayırlı, bereketli işler diledi.

