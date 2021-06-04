Haber alınamayan şahıs ölü bulundu

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Kayseri’de kendisinden haber alınamayan şahıs ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Çanakpınar mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki Osman K.’dan yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Adrese giden ekipler Osman K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemeler sonrasında olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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