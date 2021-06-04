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CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına 2 bin TL ceza

DHA

CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına 2 bin TL ceza


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e tutuksuz yargılandığı davada 'hakaret' suçundan 2 bin 180 TL para cezası verildi. Kararı değerlendiren Yiğit, "Bugün genel merkezden 3 tane avukat göndermişler. Vallahi 3 değil, 103 tane gönderseler vız gelir. Biz utanacak hiçbir şey yapmadık" dedi.  
Bünyan ilçesinde 2019 yılındaki 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve CHP belediye başkan adayı Mustafa Navruz'a, FETÖ'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit tepki gösterdi. Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit', 'darp' suçlarından dava açıldı. Bünyan ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şehit babası Yahya Kemal Yiğit ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Yiğit'e 'hakaret' suçundan 109 gün hapis cezası karşılığı 2 bin 180 TL para cezası verdi. Yiğit, 'tehdit' ve 'darp' suçlarından ise, beraat etti.
'TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ'
Karar sonrası açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Bugün karar duruşmamız vardı. Bir karar çıktı. Yani ben mahkeme heyetine de söyledim. Biz Türk yargısına her zaman güveniyoruz ve saygı duyuyoruz. Mahkeme heyetine 'vereceğiniz karar ceza da olsa saygı duyuyorum. Buna razıyım. Bugün mahkeme sonuçlansın' dedim. Bizler gerçekten bu gibi olaylarda 15 Temmuz hain kalkışmayı, o hain işgal girişimini yeniden yaşıyoruz. Bunu mahkeme heyetine de belirttim. Hakim ve savcıya 'Bana 15 Temmuz darbe girişimini yeniden yaşattınız' dedim. Gerçekten yaşadık. Ben bugün karar çıkacak davanın sonucunu şeref madalyası olarak taşıyacağımı da söyledim. Gerekçeli kararı da evimin altına yaptığım müzede çocuğumun fotoğrafının yanına çerçevelettirip gerekçeli kararı asacağımı ilettim" diye konuştu.
'CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN GENEL BAŞKANINA SAYIN DEMEYE UTANIYORUM'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yiğit, "Hakime o gerekçeli kararın altına, 'Yavrum bu vatana sen canını feda ettin. Bizler senin emanet ettiğin bu vatanı koruyamadık. Onun için bizi affet' diye yazacağımı söyledim. Bunu yazacağım. Bu terör örgütleri aziz vatanı bölmek için uğraşmıyor mu? Bugüne kadar PKK denen alçaklar 40 bin Müslüman Türk'ün evladını şehit etmedi mi? Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, sayın demeye utanıyorum. Çünkü saygın bir insan değil. Bunlara terör örgütü bile diyemiyor. Terör örgütü sevicisi partinin genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır meydanında bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğini söylüyor. Fakat Selahattin Demirtaş'a Kemal Kılıçdaroğlu 'Sayın Demirtaş çok saygın bir siyasetçi' diyor. Kılıçdaroğlu, senin saygınlığın da bu kadar. Ben bunlara isyan ediyorum" ifadelerini kullandı.
'BİZ UTANACAK BİR ŞEY YAPMADIK'
Yahya Kemal Yiğit, çıkan karara saygı duyduğunu kaydederek, "Bir önceki duruşmada 'kurumsal kimliğimizden özür dilerse davamızdan vazgeçeceğiz' dediler. Bugün genel merkezden 3 tane avukat göndermişler. Vallahi 3 değil, 103 tane gönderseler vız gelir. Bizim o çocuklarımızı şehit eden teröristler var ya onlardan kurşun yemeyi şeref sayarım ama yine onlardan özür dilemem. O kurşun benim için şereftir. Verilen karar bizi o kadar üzdü ki tarifi mümkün değil. Zaten hakim ve savcımıza da teşekkür ettim. Bu cezayı şeref madalyası olarak taşıyacağımı söyledim. Gerekçeli kararı da çocuğumun resminin yanına asacağım. Biz utanacak hiçbir şey yapmadık. Bu aziz vatana sahip çıkan bizleriz. Bizim canımızın bir kıymeti yok. Eğer bizi korkutmaya çalışıyorlarsa bizim onlardan zerre kadar korkumuz yok. Bizim canımızdan endişemiz yok. Allah inşallah bizi de bu vatan uğruna şehit eder. Biz onları Allah'a havale ediyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-06-04 23:49:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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