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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı

İHA

‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve 30 Nisan 2021 tarihinde başvuruları tamamlanan “Bizim Yunus” kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı.
Anadolu’yu Türk İslam kültürleriyle bütünleştiren oldukça önemli isimlerden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Yunus Emre Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından ‘Bizim Yunus’ adlı kompozisyon yarışması düzenlendi. 1525 yaş aralığındaki Kayseri’de eğitim öğretim gören veya Kayseri’de ikamet eden gençlerin katılabildiği yarışmada gençler, kompozisyonlarında “Bizim “Yunus”un ruhunu yansıttı. Yarışmada Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasına dair sevgi, hoşgörü, tevazu, barış ve kardeşlik gibi erdemler Yunus’un diliyle yani duru, etkili ve akıcı Türkçeyle anlatıldı.
“Bizim Yunus” kompozisyon yarışması Seçici Kurul tarafından büyük bir özveriyle ve titizlikle değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. Buna göre birinci Rüveysa Arslan, ikinci Safiye Duman, üçüncü de İbrahim Çelik oldu. Hümeyra Ergin, Ömer Can Vural ve Gülseren Demirel ise mansiyon ödülü kazandı. Dereceye giren gençlerden birinciye 15" laptop, ikinciye 10" tablet, üçüncüye 7" tablet ve üç mansiyona da kitap seti hediye edilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, alt ve üs yapı çalışmalarının yanı sıra birbirinden önemli kültür sanat faaliyetleri ile hem değerlerine sahip çıkmaya, hem de gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

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