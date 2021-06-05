Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Yahyalı ilçesinde, yol altındaki menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yahyalı ilçesi Çamlıca Mahallesi Suna Yaylası mevkisinde besici Şahin Türköz´ün otlattığı büyükbaş hayvanlardan biri, yol altındaki menfeze sıkıştı. Türköz´ün ihbarı üzerine bölgeye sevk itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla inek, halat yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan hayvan, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-06-05 11:36:34



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