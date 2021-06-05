Geleceğin kadın itfaiyecileri zorlu parkurlarda eğitim alıyor (2)- Yeniden



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj yapan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü son sınıf öğrencileri Hatice Kahveci (18), Aleyna Düşkün (18) ve Fatma Uçar (18), hazırlanan zorlu parkurlarda yangınlara müdahale etmek için eğitim alıyor.

Kocasinan ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü son sınıf öğrencileri Hatice Kahveci, Aleyna Düşkün ve Fatma Uçar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´nda 20202021 eğitim yılının başında staja başladı. Yaklaşık 1 yıldır staj yapan kız öğrenciler, hazırlanan parkurlarda yapay kayalıklara halatla çıkma, yangınlara müdahale, ilk yardım ve hortum toplama gibi eğitimler alıyor. İtfaiyeci olma hayali kurduğunu belirten Aleyna Düşkün, "Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünde eğitim görüyorum. Çocukluktan beri itfaiye araçlarına ve kostümlerine ilgim vardı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Uzmanlar tarafından eğitim alıyoruz. Bu nedenle karşılaşacağım alevler beni korkutmuyor" dedi.

İtfaiyeci olmak istediğini söyleyen Fatma Uçar ise, "Burada zorlu eğitimler yapıyoruz. İtfaiyecilik mesleği tercih etme nedenim, bu mesleği sadece erkeklerin değil kadınların da en iyi şekilde yapabileceğini göstermek" diye konuştu.

İnsan hayatının çok önemli olduğu kaydeden Hatice Kahveci de, "İnsana yardım etmeyi de çok seviyorum. Bu nedenle itfaiyecilik bölümü seçtim. Her türlü canlıya yardım edebilmek için bu mesleğe gönül verdim" dedi.

`KADIN ERKEK AYIRIMI YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL´

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "Büyükşehir Belediye İtfaiye Başkanlığı kentte 16 noktada 260 personeli ile hizmet vermektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında staj döneminde 21 öğrencimiz staja katıldı. Bu öğrencilerimiz içinde kız öğrencilerimiz de var. Haftanın 3 günü itfaiyemize gelerek yangın, kurtarma, su baskını gibi konularda uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. İtfaiyecilik mesleğinde kadın erkek ayrımı yapmak mümkün değil. Bizim için kadınlarında erkeklerinde itfaiyecilik standartlarına uygun olması, arama kurtarma bilgisi, halkını kurtarma isteği ve mesleği ilgi duyması esastır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-06-05 13:07:55



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