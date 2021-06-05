KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” Panelist Olarak Katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” Panelist Olarak Katıldı

İHA

KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” Panelist Olarak Katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “NevşehirKapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” panelist olarak katıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptı.
Açılış konuşmaların ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü GazeteciYazar Muharrem Sarıkaya’nın yaptığı “Kapadokya’nın Tanıtım Stratejisi” konulu panelde Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Destinasyon Tanıtım Stratejilerinde Yeni Eğilimler” konusunda konuşma yaptı.
Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında turizmde tanıtım kavramının artık eski bir kavram olduğunu ve her şeyin anlık ve hızlı değiştiği günümüzde tanıtım kelimesi yerine etkileşimli ve dinamik pazarlama iletişiminin ön plana çıktığını söyledi.
Rektör Karamustafa, “Dünyada o kadar hızlı gelişim var ki, dünyanın bir tarafındaki bir rüzgâr esintisi başka bir yerde fırtınaya dönüşebiliyor. Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında pazarlama iletişimini etkin bir şekilde kullanabilmemiz için nitelikli bilgilendirme, hatırlatma ve ikna edici pazarlama iletişim faaliyetlerinde bulunmak gerekiyor. Pazarlama iletişimin üç temel unsuru olan bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etmeyi iyi uygulayamazsanız trenin son vagonunu da bir anda kaçırabilirsiniz. Yaşadığımız dijital dünyada interaktif (etkileşimli) iletişimi iyi kullanarak destinasyonlarımızı uluslararası boyutta pazarlara sürdürülebilir olarak sunmalıyız. Bireysel pazarlamayı ise iyi bir şekilde uygulamalıyız. Yeni pazarlama araçlarını da iyi kullanmalı ve sürekli dinamik tutmalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki dijital platform bir okyanus ve her bir tesis ve destinasyon da bu mecrada küçük bir balık. Önemli olan küçük balığın bu okyanusta fark edilmesi. İşte o yüzden etkin ve etkileşimli pazarlamayı çok önemsiyoruz” dedi.
Konuşmasında günümüzde dijital ve dinamik gelişmelerden uzak olan turizm faaliyetlerinin artık etkinliğini kaybettiğine de işaret eden Rektör Karamustafa, turizmde çeşitliliğin, müşteri odaklı hareket etmenin ve tamamlayıcı unsurların bir arada bulunmasının önemine de işaret etti.
Panelin diğer konuşmacıları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin’in konuşmaların ardından, sorucevapla panel son buldu.
Panelin sonunda ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, panelistlere plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas’ta ‘Dünya Çevre Gününde’ doğa yürüyüşleri başladı
YEREL HABERLER Talas’ta ‘Dünya Çevre Gününde’ doğa yürüyüşleri ...
Geleceğin kadın itfaiyecileri zorlu parkurlarda eğitim alıyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Geleceğin kadın itfaiyecileri zorlu parkurlarda ...
Geleceğin itfaiyeci kadınları zorlu parkurlarda eğitim alıyor
YEREL HABERLER Geleceğin itfaiyeci kadınları zorlu parkurlarda ...
Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
YEREL HABERLER Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları ...
İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor’u ziyaret etti
BAL’da Kayseri derbisi heyecanı
YEREL HABERLER BAL’da Kayseri derbisi heyecanı
Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla ...
Orta Anadolu Bölgesi’nin Yatırım Fırsatlarını İçeren 14 Ön Fizibilite Raporu Yayında
YEREL HABERLER Orta Anadolu Bölgesi’nin Yatırım Fırsatlarını İçeren ...
CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına 2 bin TL ceza
YEREL HABERLER CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin ...
Haber alınamayan şahıs ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şahıs ölü bulundu
CHP’nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit: “Bana 15 Temmuz’u yeniden yaşattılar” “PKK’ya terör örgütü diyemeyenlere karşı sözlerimin arkasındayım”
YEREL HABERLER CHP’nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL ...
Tomarza devlet Hastanesi'nde ameliyatlar yeniden yapılmaya başladı
YEREL HABERLER Tomarza devlet Hastanesi'nde ameliyatlar yeniden ...
Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti
Başkan Palancıoğlu ve Milletvekili Taner Yıldız Gön Han’ı İncelediler
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu ve Milletvekili Taner Yıldız Gön ...
Flamingolar Hürmetçi Sazlığı´nda
YEREL HABERLER Flamingolar Hürmetçi Sazlığı´nda
Polis memurlarına 'İlla sizi vurmak mı lazım?' diyen sanığa 1 yıl hapis
YEREL HABERLER Polis memurlarına 'İlla sizi vurmak mı lazım?' diyen ...
Büyükkılıç, "Yahyalı'ya yatırımlarımız devam edecek"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Yahyalı'ya yatırımlarımız devam edecek"
Başkan Özdoğan'dan kan bağışı
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan'dan kan bağışı
Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'nin görev süresi uzatıldı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli'nin görev süresi ...
Talas'ta gezici kütüphane eşliğinde okuma şenliği
YEREL HABERLER Talas'ta gezici kütüphane eşliğinde okuma şenliği
Zehir tacirlerine göz açtırılmadı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine göz açtırılmadı
Jandarma 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı