KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” Panelist Olarak Katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “NevşehirKapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” panelist olarak katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptı.

Açılış konuşmaların ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü GazeteciYazar Muharrem Sarıkaya’nın yaptığı “Kapadokya’nın Tanıtım Stratejisi” konulu panelde Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Destinasyon Tanıtım Stratejilerinde Yeni Eğilimler” konusunda konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında turizmde tanıtım kavramının artık eski bir kavram olduğunu ve her şeyin anlık ve hızlı değiştiği günümüzde tanıtım kelimesi yerine etkileşimli ve dinamik pazarlama iletişiminin ön plana çıktığını söyledi.

Rektör Karamustafa, “Dünyada o kadar hızlı gelişim var ki, dünyanın bir tarafındaki bir rüzgâr esintisi başka bir yerde fırtınaya dönüşebiliyor. Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında pazarlama iletişimini etkin bir şekilde kullanabilmemiz için nitelikli bilgilendirme, hatırlatma ve ikna edici pazarlama iletişim faaliyetlerinde bulunmak gerekiyor. Pazarlama iletişimin üç temel unsuru olan bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etmeyi iyi uygulayamazsanız trenin son vagonunu da bir anda kaçırabilirsiniz. Yaşadığımız dijital dünyada interaktif (etkileşimli) iletişimi iyi kullanarak destinasyonlarımızı uluslararası boyutta pazarlara sürdürülebilir olarak sunmalıyız. Bireysel pazarlamayı ise iyi bir şekilde uygulamalıyız. Yeni pazarlama araçlarını da iyi kullanmalı ve sürekli dinamik tutmalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki dijital platform bir okyanus ve her bir tesis ve destinasyon da bu mecrada küçük bir balık. Önemli olan küçük balığın bu okyanusta fark edilmesi. İşte o yüzden etkin ve etkileşimli pazarlamayı çok önemsiyoruz” dedi.

Konuşmasında günümüzde dijital ve dinamik gelişmelerden uzak olan turizm faaliyetlerinin artık etkinliğini kaybettiğine de işaret eden Rektör Karamustafa, turizmde çeşitliliğin, müşteri odaklı hareket etmenin ve tamamlayıcı unsurların bir arada bulunmasının önemine de işaret etti.

Panelin diğer konuşmacıları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin’in konuşmaların ardından, sorucevapla panel son buldu.

Panelin sonunda ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, panelistlere plaket takdim etti.

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