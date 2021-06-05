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Kayseri’de 2020 yılında trafik kazalarında düşüş yaşandı TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12’lik düşüş yaşandı”

İHA

Kayseri’de 2020 yılında trafik kazalarında düşüş yaşandı TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12’lik düşüş yaşandı”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Kayseri’de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafik kazalarında düşüş yaşandığını söyleyerek, “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12’lik düşüş yaşandı” dedi.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, hem ülke geneli hem de Kayseri özelinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uslu, “Ülke genelindeki toplam trafik kazası; 2020 yılında, bir önceki yıla göre %16 oranında azalarak 983 bin 808 adet oldu. Meydana gelen bu 983 bin 808 kazanın 150 bin 275 adedi ölümlü yaralanmalı kaza iken, bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında ise ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 174 bin 896 adet olmuş ve bu kazalarda 5 bin 473 kişi hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla trafik kazalarındaki toplam ölüm sayısı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında azalmış oldu. Türkiye’deki 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 49’u sürücüler olurken, yüzde 31’ini yolcular ve yüzde 20’sini ise yayalar oluşturdu. Kazalarda ölenlerin yüzde 80’i erkeklerden, yüzde 20’si ise bayanlardan oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazalara neden olan kusurlar içinde; yüzde 88 ile sürücü kusurları ilk sırada iken, ikinci sırada ise yüzde 7 ile yaya kusurları yer aldı” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de 2020 yılı içerisinde 18 bin 161 trafik kazasının meydana geldiğini söyleyerek, “İlimizde 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12’lik azalma ile toplam 18 bin 161 adet kaza meydana gelirken, bunların 2 bin 953 adedi ölümlü yaralanmalı kaza şeklinde oldu. Kayseri’deki bu kazalarda toplam 112 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 882 kişi ise yaralandı. İlimizde meydana gelen trafik kazalarındaki bu 112 tane ölüm vakasının 58 tanesi kaza yerinde, geri kalan 54 tanesi ise kaza sonrasında sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında gerçekleşti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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