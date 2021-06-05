Melikgazi’den Çevre Gününde anlamlı etkinlik

5 Haziran Dünya çevre günü dolayısıyla ağaç dikim etkinliği yapan Melikgazi Belediyesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde 250 adet farklı türde ağacı toprakla buluşturdu.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 60 farklı noktada 4000 adet yapraklı ağaç ve yine 60 farklı noktada 5500 adet ibreli ağaç dikimi yapıldı.

Çevreci ve doğa dostu belediye olarak 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ağaç dikimi yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Melikgazi mirası için çalışma yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2021 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız en önemli çalışmaların başında çevre ağaçlandırma geliyor. Bugün yapılan etkinlik ile Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde oluşturulan yeşil kuşak alanında 250 adet ağacı toprak ile buluşturduk. Bugün dikilen ve bir hafta önce diktiğimiz ağaçlarla 3 bine yakın ağaç dikerek yeşil bir Melikgazi oluşturuyoruz. Ağaçlandırma çalışması ile sistemli, düzenli ve koordineli bir yeşil alan oluşturuyoruz. Fidanlığımızdaki 25 bin ağacı da toprakla buluşturacağız. Göreve geldiğimizden beride 600 bin metrekare alanı yeşillendirdik. Bölge bölge yapılan ağaçlandırmalar sonucunda bölgelerde küçük orman alanları oluşturulmaktadır. İş merkezlerin çevresi ile şehre giriş ve çıkış güzergâhlarında yeşil kuşak alanları oluşturuyoruz. Bugün yaptığımız çalışma bunlara iyi bir örnektir. Dikilen tüm fidanların bakım ve sulanmasını yapıyoruz. Ancak ağaçlarımızı korunması ve kollanması açısından Melikgazililere zimmetledik. Ayrıca Melikgazi’mizde 13 farklı noktada 7000 adet süs bitkisi dikimi ve 5 farklı noktada 5000 metrekare alanda çim ekimi yapıldı” dedi.

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