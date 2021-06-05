(Özel) Görenler ışık zannediyor ama gerçek çok farklı Talas Belediyesi sinekleri hapsederek bölgedeki sinek türlerini belirleyip inceleme yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Görenler ışık zannediyor ama gerçek çok farklı Talas Belediyesi sinekleri hapsederek bölgedeki sinek türlerini belirleyip inceleme yapıyor

İHA

(Özel) Görenler ışık zannediyor ama gerçek çok farklı Talas Belediyesi sinekleri hapsederek bölgedeki sinek türlerini belirleyip inceleme yapıyor

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından kentte ilk olarak uygulanan sinek tespit ve kontrol noktası ile bölgedeki sineklerin türleri önce tespit ediliyor ardından ilaçlama yapılıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek türleri ve sayısı da artış gösterdi. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi, Kayseri’de bir ilk olan uygulamayı hizmete koydu. Sineklerle mücadeleye etkin katkı sağlayacak sinek tespit ve kontrol noktası, üzerinde yer alan ışıklı yapısı ve içerisinde bulunan özel sinek çekici gazların salınımı ile sinekleri içine gelmesini sağlayarak hapsediyor. Böylece, bölgede hakim olan sinek türleri hakkında numune alınarak etkin ilaçlama çalışması oluşturuluyor.
Uygulamayla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, “3 metre boyundaki bu cihazımızda 3 adet led ışık var. Sinek, sivrisinek ve karasinek gibi uçkunları çeken gazlar salgılamaktadır. Topladığımız sinekleri torbadan alıyoruz ve böylelikle toplanan bu sineklerin cinslerini ve popülasyonlarını tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra da mücadelemizi daha etkin bir şekilde devam ettirecek programları ve periyotları tespit etmiş olacağız. Bu topladığımız veriler içerisinde bölgesel bazda hangi ilacın hangi sıklıkla nasıl uygulanması gerektiğini belirleyeceğiz. Sokaklar rast gele araçlarımızı gezdirerek herhangi bir şekilde çevreye olumsuz vermemeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projede kullanacağımız ekipmanların sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: “Açılmalar ile birlikte esnaf biraz rahatladı, nefes aldı”
YEREL HABERLER Aydemir: “Açılmalar ile birlikte esnaf biraz ...
Melikgazi’den Çevre Gününde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Melikgazi’den Çevre Gününde anlamlı etkinlik
Kayseri’de 2020 yılında trafik kazalarında düşüş yaşandı TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu: “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12’lik düşüş yaşandı”
YEREL HABERLER Kayseri’de 2020 yılında trafik kazalarında düşüş ...
Büyükkılıç ve başkanların 'Çevre Günü' duyarlılığı
YEREL HABERLER Büyükkılıç ve başkanların 'Çevre Günü' duyarlılığı
Silviu Lung evlendi
YEREL HABERLER Silviu Lung evlendi
KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı’na” Panelist Olarak Katıldı
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü, “Nevşehir - Kapadokya Tanıtım ...
Talas’ta ‘Dünya Çevre Gününde’ doğa yürüyüşleri başladı
YEREL HABERLER Talas’ta ‘Dünya Çevre Gününde’ doğa yürüyüşleri ...
Geleceğin kadın itfaiyecileri zorlu parkurlarda eğitim alıyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Geleceğin kadın itfaiyecileri zorlu parkurlarda ...
Geleceğin itfaiyeci kadınları zorlu parkurlarda eğitim alıyor
YEREL HABERLER Geleceğin itfaiyeci kadınları zorlu parkurlarda ...
Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
YEREL HABERLER Menfeze sıkışan inek, kurtarıldı
‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ‘Bizim Yunus' Kompozisyon Yarışması'nın sonuçları ...
İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor’u ziyaret etti
YEREL HABERLER İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor’u ziyaret etti
BAL’da Kayseri derbisi heyecanı
YEREL HABERLER BAL’da Kayseri derbisi heyecanı
Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla ...
Orta Anadolu Bölgesi’nin Yatırım Fırsatlarını İçeren 14 Ön Fizibilite Raporu Yayında
YEREL HABERLER Orta Anadolu Bölgesi’nin Yatırım Fırsatlarını İçeren ...
CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin babasına 2 bin TL ceza
YEREL HABERLER CHP'lilere hakaretten yargılanan 15 Temmuz şehidinin ...
Haber alınamayan şahıs ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şahıs ölü bulundu
CHP’nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL para cezası 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit: “Bana 15 Temmuz’u yeniden yaşattılar” “PKK’ya terör örgütü diyemeyenlere karşı sözlerimin arkasındayım”
YEREL HABERLER CHP’nin mahkemeye verdiği şehit babasına 2 bin 180 TL ...
Tomarza devlet Hastanesi'nde ameliyatlar yeniden yapılmaya başladı
YEREL HABERLER Tomarza devlet Hastanesi'nde ameliyatlar yeniden ...
Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti
Başkan Palancıoğlu ve Milletvekili Taner Yıldız Gön Han’ı İncelediler
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu ve Milletvekili Taner Yıldız Gön ...
Flamingolar Hürmetçi Sazlığı´nda
YEREL HABERLER Flamingolar Hürmetçi Sazlığı´nda
Polis memurlarına 'İlla sizi vurmak mı lazım?' diyen sanığa 1 yıl hapis
YEREL HABERLER Polis memurlarına 'İlla sizi vurmak mı lazım?' diyen ...
Büyükkılıç, "Yahyalı'ya yatırımlarımız devam edecek"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Yahyalı'ya yatırımlarımız devam edecek"