Talas'ta LGS'ye giren öğrencilere su ve kek ikramında bulunuldu

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Talas ilçesinde LGS'ye giren öğrencilere su ve kek ikramında bulunuldu.

Talas ilçesinde LGS sınavına 2 bin 600 öğrenci girdi. Saban saat 09:30'da başlayan sınavın birinci oturumunun bitmesi ile birlikte okul bahçesine çıkan öğrencilere Talas Belediyesi tarafından su ve kek ikramında bulunuldu.

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