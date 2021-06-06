Büyükkılıç, "Konforlu olan ulaşımı daha da konforlu hale getireceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarına ilişkin kapsamlı sunum aldı. Büyükkılıç, “Amacımız ulaşımda zaten konforlu olan Kayseri’mizi daha da konforlu hale getirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy ile daire başkanları ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu tarafından Başkan Büyükkılıç’a kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konular yer aldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile kafa yormaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ulaşım birimimiz ile ilgili yaptığımız toplantıda Kayseri’mizin ulaşım ile ilgili konforunu artırmak, kavşak düzenlemelerini gözden geçirmek, yeni çalışmalara zemin hazırlamak, alternatif yollar üretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek tramvayımız ile ilgili, gerek kavşak çalışmaları ile ilgili, gerek lastik tekerlekli araçların gideceği alanlar ya da yayalarımızın geçici ile ilgili her alanda kafa yormak suretiyle deneyimli, birikimli, şehrimizin evladı olan belediyemizin ekibi ile gerekli çalışmaları yapıyoruz.”

Emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Amacımız ulaşımda zaten konforlu olan Kayseri’mizi daha da konforlu hale getirmekten ibaret güzel bir çalışma yaptık” dedi.

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