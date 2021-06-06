Hürriyet MTAL, Bölgesel Lig maçlarına hazır

Bölgesel Lig Voleybol Erkekler müsabakaları 1013 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de oynanacak. Bu maçlarda mücadele edecek olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Kulübü takımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Genel Koordinatörü Fuat Kalay, genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyledi Kalay, “Gençlerden kurulu olan takımımız ile Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edip 2. Ligde şehrimizin adını duyurmak istiyoruz. Forma ana sponsorumuz olan Maydonoz Döner ailesine çok teşekkür ederiz” dedi. Kulüp Antrenörü Metin Tutum ise, hazırlıklara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlar ile devam ettiklerini ifade ederek, “Maçlara pandemi şartlarında en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah buradan grup birincisi olarak çıkarak finallerde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edip adımızı 2. Lig’e yazdırmak istiyoruz” dedi.

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