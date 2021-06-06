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Kayseri'de seçmenlere, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' uyarısı 

DHA

Kayseri'de seçmenlere, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' uyarısı 


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de çeşitli nedenlerden dolayı boş bulunan 9 mahallede muhtarlık seçimleri başladı.  Alpaslan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin yapıldığı okulun yanında bulunan başka okulda da LGS sınavı olması nedeniyle seçmenleri uyarı amaçlı, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' yazan kağıtlar asıldı.
Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler, Kayseri´de de başladı. Melikgazi ilçesinde Alpaslan ve Gökkent, Hacılar ilçesinde Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesinde Karahalka, Sarıoğlan ilçesinde Kaleköy, Sarız ilçesinde Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesinde Çubukharmanı, Yeşilhisar ilçesinde ise Gülbayır mahallesinde seçim yapıldı. 08.30 itibariyle başlayan seçimde vatandaşlar seçmen kağıtları ve kimlikleriyle geldiği sandıkta oy kullanma işlemine katıldı. 9 mahallede gerçekleştirilecek olan muhtarlık seçiminde en çok seçmen 17 bin 917 seçmen ile Alpaslan Mahallesi oldu. Alpaslan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin yapıldığı okulun yanında bulunan başka okulda da LGS sınavı olması nedeniyle seçmenleri uyarı amaçlı, 'Yan binada sınav var, lütfen sessiz olalım' yazan kağıtlar asıldı.
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-06-06 12:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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