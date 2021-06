Melikgazi Belediyesi'nden ilçe müftülüğüne bina tahsisi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak sağlık, eğitim, kültür ve spor hizmetlerine olduğu gibi müftülüğün gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını belirterek Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bina tahsis ettiklerini söyledi.

Danışmentgazi Mahallesi’ndeki bir binayı tahsis ettiklerini kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Danışmentgazi Mahallesinde toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyet ve önem gösteriliyor. Bu amaçla Melikgazi İlçe Müftülüğüne birçok arsa tahsisi, cami bakım ve onarımı, camilerin genel temizliği gibi hizmetler sunuyoruz. Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettik, eğitime verilen öneme istinaden okullar yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Gelişen ve büyüyen ilçemizin nüfusu da artmakta olup Danışmentgazi Mahallesine Melikgazi İlçe Müftülüğünün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için yer tahsis ettik. Bu bölge barındırdığı nüfus ile birçok ilden daha büyüktür. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıyor. Eğitime, sağlığa, spora, din hizmetlerine ve emniyete verilen hizmet ve desteklerimiz devam edecek.” dedi.

