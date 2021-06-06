Kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı

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Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ-Niğde karayolunda kamyonetin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 26´ncı kilometresinde meydana geldi. Halil Mengilli (55) yönetimindeki 01 FFY 83 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Emrah Göçmen (46), Cahit Aykıç (59), Mahmut Durmuşer (50), Derviş Angı (43) ve Ali Vayız (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2021-06-06 20:22:06



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