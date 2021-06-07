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Kayseri´de baraka yangını

DHA

Kayseri´de baraka yangını


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Mobilyacılar Sitesi karşısında bulunan barakada meydana geldi. Barakada kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-06-07 01:07:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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