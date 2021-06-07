Kayseri´de baraka yangını

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Mobilyacılar Sitesi karşısında bulunan barakada meydana geldi. Barakada kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-06-07 01:07:02



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