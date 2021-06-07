7 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı

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Kayseri'de yaşayan Mecit İzci, Sarız ilçesinde yaptığı doğa gezisinde ağırlığı 6 kilo 915 gram gelen dev mantar buldu.

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Küçük Söbeçimen Yaylası'nda Cumartesi günü 2100 metre rakımda doğa gezisi yapan Mecit İzci, dev mantara görünce hayretler içinde kaldı. Mantarın önünde selfie çeken İzci, "Bu gün mantar zamanıydı. Bu mübarek de büyüdükçe büyümüş. Rakım 2100 metre" notuyla mantarın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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