Melikgazi'de her kesim için sesli kütüphane

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplumda her kesime hitap etmek için Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında sesli kütüphane kurarak hizmet vereceklerini söyledi.

Kitapsever olup da okuma imkânı bulamayan görme engelliler için sesli kütüphane eksikliğini gidereceklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Toplumda okuma oranını artırmak ve kitap kültürünü geliştirmek için yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Belediye olarak insan odaklı hizmet veriyoruz. Her yaş grubuna ve her kesime uygun işler yapmaya gayret ediyoruz. Okuma merakı olup okumayan sağlık sorunları nedeni ile imkân bulamayan aynı zamanda her kesimden vatandaşlarımız için konuşan kitap projemizi uygulamaya geçirerek Sesli Kütüphane hizmeti vereceğiz. Sesli kütüphane sadece Melikgazi’ye değil, Kayseri’ye, Türkiye’ye hatta Türkçe bilen tüm dünya insanlarına hizmet verecek. Pandemi bittikten sonra yine birlikte ve güzel etkinlikler düzenleyecek toplumumuza kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyeceğiz. ” dedi.

