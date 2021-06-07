Mutlu YüzlerProjesi, Ankara’da madalyaları topladı

Ankara’da 6 Haziran’da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında katılan 12 sporcu 5 altın, 5gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak Türkiye çapında turnuvada en çok madalya kazanan ekip oldu.

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 6 Haziran’da Ankara’da yapıldı. Bu şampiyonaya Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katıldı. Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, proje kapsamında 100'e yakın İşitme engelli bireyi spora teşvik ettiklerini ve bunun 50'ye yakın olan büyük bölümünün Taekwondo branşında olduğunu belirtti. Eser, “Çok iyi hazırlandığımız turnuvada emeklerimizin karşılığını aldık. 12 Sporcu ile gittiğimiz turnuvada 5 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde ettik Bu sonuç ile turnuvaya katılan ekipler arasında Türkiye çapında en fazla madalya kazanan ekip olduk. Tüm sporcu ve antrenörlerimizi kutluyorum” dedi. Şampiyonaya katılanmutlu Yüzler Projesi kafilesi şu isimlerden oluştu:

İdareci: Handenur Şahin

Antrenör: Ayşegül Kılıç Bolat

Refakatçi: Safiye Savan

Sporcular: Aslıhan Savan Kuş, Halim Savan,Mehmet Ayata, Betül Orhan, H.Hüseyin Maya, Davut Maya, Aleyna Çelik, Emine Karukuş, Emine Yüksel, Fatmanur Taşçı, Arzu Baykara ve Halit Keklikoğlu.

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