Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği Kız FutbolAkademisi çalışmalara başladı

Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği’nin 815 yaş arasındaki kızlar için düzenlediği Futbol akademisi ilk çalışmasını yaparak kapılarını açtı.

Daha önce duyurusu yapılan ve pandemi döneminde kayıt alan Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği Kız Futbol Akademisi ilk çalışmasını Sümer Stadı’nda gerçekleştirdi. İlk etapta kayıt yaptıran ve yaşları 8 ile 15 arasında değişen 60 yıldız adayının katıldığı antrenman son derece neşeli görüntülere sahne oldu.

Kulüp Antrenörü OsmanBahadır Kökoğlu, kadın futbolunda önemli bir aşama kaydettiklerini hatırlatarak bunu daha geniş kitlelere yaymak için çaba harcadıklarını söyledi. Kökoğlu, “Daha çok kızımızı futbol ile tanıştırarak gizli kalmış yetenekleri Türk sporuna kazandırmak istiyoruz. İlk etapta 60 sporcu müracaat etti. Biz bunun bir iki hafta içinde yüz sporcuyu geçeceğini tahmin ediyoruz. Başarılı olan sporcuları kulübümüz alt yapısına alarak spor hayatlarına devam etmelerini sağlayacağız” dedi.

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