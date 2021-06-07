Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar

İHA

Kayserili sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 13 madalya aldılar

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen U23 ve Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasına Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 4 Altın, 7 Gümüş, 2 Bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
U23 ve Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası 4 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporcular U23 yaş kategorisinde Ömer Amaçtan; 3000m ve 5000m Altın Madalya, Ramazan Baştuğ 3000m Gümüş Madalya, Büyükler kategorisinde Ramazan Barbaros 1500m Altın Madalya, Süleyman Bekmezci 1500m Gümüş Madalya, Turgay Bayram 3000m Engel de Gümüş Madalya, Ömer Amaçtan 3000m Gümüş Madalya, 5000m Bronz Madalya ve Ersin Tekal 3000m Engel de Bronz Madalya, Büyük Bayanlar kategorisinde Sümeyye Erol 5000m Altın Madalya, Burcu Subatan 1500m, 3000m Gümüş Madalya ve Elif Dağdelen 3000m Engelde Gümüş Madalya’nın sahibi oldu.
Bu sonuçlar ile sporculardan Ömer Amaçtan ve Ramazan Baştuğ 8 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Estonya Tallin’de gerçekleştirilecek olan U23 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyonada elde ettikleri dereceler ile büyük başarıya imza atan diğer sporculardan Ramazan Barbaros, Ömer Amaçtan, Turgay Bayram, Ramazan Baştuğ, Süleyman Bekmezci, Sümeyye Erol, Burcu Subatan ve Elif Dağdelen ise 26 27 Haziran 2021 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad kentinde yapılacak Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri dereceler ile Kayseri'yi ve Türkiye'yi Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında temsil etme hakkı kazanan sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan, Zehra Polat Şarvan, Süleyman Altınoluk ve Sedat Bozbay’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Kayserili bisikletçiler 2 altın madalya kazandı
Çolakbayrakdar, "Kayseri, Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldi"
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar, "Kayseri, Türkiye'de masa tenisinin ...
Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği Kız FutbolAkademisi çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği Kız ...
Mutlu YüzlerProjesi, Ankara’da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Mutlu YüzlerProjesi, Ankara’da madalyaları topladı
Komandoların paraşüt kursu nefesleri kesti 28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Komandoların paraşüt kursu nefesleri kesti 28’inci ...
Spor A.Ş’nin altın raketleri
YEREL HABERLER Spor A.Ş’nin altın raketleri
82 yaşındaki kronik hasta kadın ‘Spinal Anestezi’ ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 82 yaşındaki kronik hasta kadın ‘Spinal Anestezi’ ile ...
Özge Yılmaz, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Özge Yılmaz, Türkiye Şampiyonu oldu
Melikgazi'de her kesim için sesli kütüphane
YEREL HABERLER Melikgazi'de her kesim için sesli kütüphane
Büyükşehir Belediyesi 15 bin sayacı yenileyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 15 bin sayacı yenileyecek
“Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar” Psikiyatrist Uzman Dr. İrfan Bayram: “Kişi dışarıda sakin olabilir ama evinde şiddet uyguluyor olabilir”
YEREL HABERLER “Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete ...
Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Yılanlar da diğer hayvanlar gibi sıcaktan dolayı araçlara saklanabilir”
YEREL HABERLER Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine ...
7 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER 7 kiloluk dev mantar görenleri şaşırttı
Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle belirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı ara seçimle ...
Selden zarar gören arazilerde inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Selden zarar gören arazilerde inceleme yapıldı
Mustafa Kıranatlıo: “Girişimcilik hiçbir zaman vazgeçmemektir”
YEREL HABERLER Mustafa Kıranatlıo: “Girişimcilik hiçbir zaman ...
Arının sokmasıyla şoka giren adam hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Arının sokmasıyla şoka giren adam hava ambulansı ile ...
Kayseri´de baraka yangını
YEREL HABERLER Kayseri´de baraka yangını
Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı seçildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 9 mahallenin muhtarı seçildi
Kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Alpaslan Mahallesi Muhtarı kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Alpaslan Mahallesi Muhtarı kura ile belirlendi
Erciyes'te, 4,3 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Erciyes'te, 4,3 ton çöp toplandı
Kaldırımda kızıyla yürürken kamyonetin çarptığı anne öldü  
YEREL HABERLER Kaldırımda kızıyla yürürken kamyonetin çarptığı anne ...
Şehit babasına verilen para cezasını 2 bin 750 AK Partili ödeyecek AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Şehit babasına verilen cezayı içimize sindiremedik"
YEREL HABERLER Şehit babasına verilen para cezasını 2 bin 750 AK ...