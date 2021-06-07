Talas'ta LGS sınavı sorunsuz tamamlandı

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS Sınavı Talas İlçesinde de sorunsuz olarak tamamlandı. 31 Okul ve 1 evde yapılan sınava katılım oranı % 94 olarak gerçekleşti.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün koordine ettiği sınavda, Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu evrak saklama deposu olarak kullanıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon yapılarak sınav güvenliği sağlandı.

Sınav Öncesi Talas Belediye Başkanlığı da sınava girecek öğrenci ve görevliler için su ve kek desteğinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı "LGS Sınavımızı ilçemiz de koordine ederek başarı ile tamamladık. MEB Daire Başkanımız Aziz Özdemir sınav günü okullarımızı ziyaret etti.

Sınavda görev alan tüm arkadaşlara ve işbirliği yaptığımız Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Talas Jandarma Komutanlığı , Talas Belediyesine teşekkür ederim" dedi.

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