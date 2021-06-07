Melikgazi Taekwondo Takımı Deafolimpik branşında takım halinde şampiyon oldu

Melikgazi Belediyespor taekwondo takımı Ankara’da yapılan deafolimpik taekwondo branşında toplamda 9 madalya 6 altın, 3 bronz madalya ile yıldız, genç ve büyükler kategorisinde altın madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Kayseri Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımını tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldızlar bayan kategorisinde Dudu Gökçe Pumak; ferdi ve pair de 2 kez Türkiye Şampiyonluğu, yıldız erkek kategorisinde Berat Bektaş ferdi ve pair de 2 kez Türkiye Şampiyonluğu, gençler kategorisinde Merve Çimen ferdi ve Türkiye şampiyonluğu, büyük bayanlar kategorisinde Türkan Teke ferdi de Türkiye şampiyonluğu pair de Türkiye üçüncülüğü, büyük erkekler kategorisinde Yasin Çimen ferdi ve pair de Türkiye üçüncülüğü aldı. Bu sonuçlar ile büyük bir başarıya imza attılar, şehrimizi ve ilçemizi gururlandırdılar. Gençlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımız kendilerine verilen emeği hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Almış oldukları başarılar ile göğsümüzü kabartıyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz.” dedi.

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