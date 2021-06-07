Ali İhsan Kabakcı, Pınarbaşı'nda

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Cemil Kayhan ile birlikte Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu’nu ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı ve Başkan Uzunluoğlu, Pınarbaşı’na yapılması planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Yapacağımız projelerle Pınarbaşı’nda ki spor severlerin faydalanması için yeni tesisler, yeni projeler planlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun vizyonu ile gençlerimiz için yapılacak çalışmaları projeleri değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

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