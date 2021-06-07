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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beydeğirmeni Biyogaz Santrali enerji üretmeye ay sonu başlıyor

İHA

Beydeğirmeni Biyogaz Santrali enerji üretmeye ay sonu başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi 4.5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, “4.5 megavatlık projemizin 1.5 megavatlık kısmı 30 Haziran itibariyle resmen hayata geçmiş oluyor. Buradan hem elektriğimizi üreteceğiz hem de çevre kirliliğimizi gidereceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve inşaat çalışmaları hızla süren Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne kurulması planlanan 4.5MW Biyogaz Tesisi, yatırımcı firma tarafından 30 Haziran’da 1.5 megavatı devreye alınarak, enerji üretmeye başlayacak. EPDK tarafından lisanslandırılmış olacak tesiste yapılması planlanan, santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün imalatı 30 Haziran’da tamamlanacak ve devreye alınacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi olan, hem 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması hem 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması beklenen 4.5MW Biyogaz Tesisi inşaatını yerinde inceledi. Büyükkılıç’a, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de eşlik etti.
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 4.5MW Biyogaz Tesisi inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Hayvan atıklarını rahatlıkla değerlendirecek bir projenin hayata geçeceğini ifade eden Büyükkılıç, “Beydeğirmeni projemizin en önemli ayağı olan biyogazla ilgili çalışmadan elektrik üretimi boyutu çok şükür yapmış olduğumuz ihaleyle kazan kazan politikasıyla belediyemizin cebinden bir kuruş çıkmadan hem kazanımda bulunuyoruz, hem çevre kirliliğini gideriyoruz ki, takdir ederseniz cumartesi günü de 5 Haziran Çevre Günü'yle ilgili hassasiyetimizi paylaştık. Şimdi de burada uygulamasını görüyoruz. Hayvan atıklarını ya da diğer atıkları rahatlıkla değerlendirecek projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

HEM ELEKTRİK ÜRETİLECEK HEM DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENECEK
Başkan Büyükkılıç, proje sayesinde hem elektrik üretileceğini, hem de çevre kirliliğinin önleneceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Burada görüldüğü gibi 4,5 megavatlık bir proje. Bunun 1,5 megavatlık kısmı 30 Haziran itibariyle resmen hayata geçmiş oluyor. Buradan hem elektriğimizi üreteceğiz, hem çevre kirliliğimizi gidereceğiz. Hem de belediyemize artı kazanım elde edeceğiz. Tabi ki, üretici bu çalışmayı yapacak olan dostumuz da elbette ki kendi kaynaklarını, kendi kazanımlarını elde etmeye çalışacak. Buradan elde edilecek gübre boyutu var. Sonraki süreçte güneş enerjisi boyutu var. Buradan daha sonraki süreçte sera boyutu var. Çalışmalar hızla burada devam ediyor. Sadece Beydeğirmeni’ndeki atıklarla ilgili değil, dışkılarla ilgili değil diğer bölgelerdeki atıkları da buraya nakletmek üzere çevre kirliliğini önleyeceğiz.”
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve tüm belediye ekibine teşekkür ederek, Büyükkılıç’ın altyapıdan, suyuna, elektriğine ve biyogaz tesisine kadar üreticilerin her daim yanında olduğunu söyledi.

SONRAKİ SÜREÇTE GÜBRE VE SERA TESİSİ KURULACAK
Proje kapsamında, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nden 385 hak sahibi parsel almış durumda. Hem bu bölgedeki hak sahiplerinin atıklarını, hem de bölge dışında ahırları bulunan vatandaşların istemeleri durumunda atıkları, bu biyogaz tesisinde ham madde olarak kullanılabilecek. Kurulması planlanan 4,5 MW Biyogaz Tesisi’nin ardından, sonraki süreçte entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm sera tesisi kurulacak.

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