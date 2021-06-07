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12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis

DHA

12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, yeğeni B.U. (12) adlı kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca M.U. (26), 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Olay, geçen yıl Ağustos ayında, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, katıldığı düğünde yeğeni B.U. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine `cinsel istismar´ suçundan dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur B.U. yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık M.U.´yu `cinsel istismar´ suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-07 15:48:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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