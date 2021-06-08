Kayseri derbisi Burak Altınel yönetecek

Kayseri Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor arasında bugün oynanacak olan Kayseri derbisini Bölgesel Hakem Burak Altınel yönetecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde 20202021 sezonu bugün başlıyor. BAL 3.Bölge 5.Grupta mücadele edecek olan Kayseri temsilcileri Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor ligin 1.haftasında 3 puan mücadelesi verecekler.

Bugün Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada saat 17.00’de oynanacak olan zorlu mücadele görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri derbisinde Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakemi Burak Altınel düdük çalacak. Altınel’in yardımcılıklarını Turan Çelik ve İbrahim Çoban yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Cemal Emre Gömeç. Maçın gözlemcisi ise Hakan Osman Yavuz.

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