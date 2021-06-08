Erciyes'te gondol teleferiklerinin çalışma saati belli oldu

Kayak sezonunun sona ermesinin ardından yeşil manzarasıyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi'nde, gondol teleferiklerinin çalışma saatleri belli oldu.

Kış mevsiminde binlerce kayakseverin akın ettiği Erciyes Kayak Merkezi, yaz mevsiminde de ziyaretçilere hizmet etmeye devam ediyor. Yaz sezonu nedeniyle Erciyes Tekir ve Hacılar Kapı'da ziyaretçilerin hafta içi her gün 09:30 ile 18:00 saatleri arasında, hafta sonları ise 09:30 ile 20:00 saatleri arasında gondol teleferiklerini kullanabilecekleri duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.