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`65 yaş üstünde yanlış ilaç kullanımına bağlı yan etkiler daha fazla görülüyor´

DHA

`65 yaş üstünde yanlış ilaç kullanımına bağlı yan etkiler daha fazla görülüyor´


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ilaç kullanımıyla ilgili olarak, "65 yaş üzeri insanlarda yanlış ilaç kullanımına bağlı yan etkiler daha fazla görülüyor. En çok görülen yanlış doza bağlı etkilerdir. Koronavirüsle birlikte ilaç yükü çok arttığı için karıştırma daha fazla karşılaşılabilir" dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Kullanılan ilaçların çocuklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Dr. İnal, "Koronavirüs nedeniyle tedavilerde ilaç kullanım sayısı arttı. Hem koronavirüs hem de ek tedavilerle birlikte herkesin evinde birçok ilaç tedavisi kullanılıyor. Dolayısıyla evlerdeki ilaç fazlalığı yük oluşturuyor. İnsanların tedavileri sırasında evdeki çocukların ilaçlara ulaşması çok daha kolay hale geldi. Bu durum çok riskli. İlaçların mutlaka çocukların ulaşamayacakları yere koymaları lazım. Çocuklar ilaçları şeker sanıp yiyip, içiyorlar. İleri dönemlerde yan etkilerle beraber zehirlenmeler karşımıza gelebiliyor" diye konuştu.
`YAŞLILAR İLAÇ KULLANIMINDA DİKKATLİ OLMALIDIR´
Dr. İnal, ilaç kullanan yaşlıların dikkatli olması gerektiğini kaydederek, "Diğer bir sıkıntı da koronavirüse yakalanan yaşlı insanlar var. Bu yaşlı insanların zaten bir hastalığı da varsa zaten kişi birden fazla ilaç kullanmak zorunda kalabiliyor. Buna bağlı olarak ilaç kullanımındaki fazlalıklar kullanım sırasının karışmasına neden oluyor. İnsanlar hipertansiyon ilacı yerine birden fazla ilaç alabiliyor. Yapılan araştırmalarda çoğunlukla ilaç karıştıran yaş gurubunun 65 yaş üzeri olduğu görülüyor. 65 yaş üzeri insanlarda yanlış ilaç kullanımına bağlı yan etkiler daha fazla görülüyor. En çok görülen yanlış, doza bağlı etkilerdir. Koronavirüsle birlikte ilaç yükü çok arttığı için karıştırmayla daha fazla karşılaşılabilir. Yaşlılar ilaç kullanımında dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı.
'TOPLUMUMUZDA `İLAÇLAR BUZDOLABINDA SAKLANIR´ YARGISI VAR'
Dr. İnal, ilaçların saklanması konusunda dikkat edilecek konulara değinerek, "İlaçların saklanması ile ilgili toplumumuzda `ilaçlar buzdolabında saklanır´ yargısı var. Eczanede ilacını alan buzdolabını koyuyor. Bu davranış doğru değil. İlaçların kutusu üzerinde saklama koşulları yazar. Mümkün mertebe kutunun üzerini okumak gerekir. Kutu üzerinde kaç derece diyorsa o koşulda saklamak gerekir. `25 derecenin altında´ deniliyorsa bu oda sıcaklığıdır. Eğer buzdolabında saklamak gerekiyorsa 2 ve 8 derece arasında saklanması uygun olur. İlaçları buzdolabının kapak kısmına bırakıyoruz. Buzdolabında da derece stabil olmadığı yapılan araştırmalarda görülmüş. Buna bağlı olarak ilaçların kuruma şekli sağlanamıyorsa ilaçlarda bozulmalar olur. Buzdolabına konulmaması gereken ilaçlar eğer buzdolabına konulmuş ise etkisini kaybetmesi söz konusu olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-06-08 10:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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